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Более шести тысяч авто застряли на трассах из-за непогоды в Казахстане

Сегодня, 16:37
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 16:37
Сегодня, 16:37
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Фото: Polisia.kz

В течение трёх первых суток нового года более шести тысяч автомобилей застряли на трассах из-за непогоды в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.  

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, ежесуточно на загородных дорогах несут службу более тысячи сотрудников патрульной полиции. Они обслуживают более 250 маршрутов.

Отмечается, что с 28 декабря 2023 по 3 января 2024 года они сопроводили 42 тысячи авто, а непосредственно в новом году – более шести тысяч машин. При этом они помогли добраться до мест следования 15 тысячам граждан.

Также сообщается, что восемь водителей привлечены к административной ответственности за то, что выехали на закрытые трассы и продолжили движение вопреки требованиям стражей порядка.

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