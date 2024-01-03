Более шести тысяч авто застряли на трассах из-за непогоды в Казахстане

В течение трёх первых суток нового года более шести тысяч автомобилей застряли на трассах из-за непогоды в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, ежесуточно на загородных дорогах несут службу более тысячи сотрудников патрульной полиции. Они обслуживают более 250 маршрутов.

Отмечается, что с 28 декабря 2023 по 3 января 2024 года они сопроводили 42 тысячи авто, а непосредственно в новом году – более шести тысяч машин. При этом они помогли добраться до мест следования 15 тысячам граждан.

Также сообщается, что восемь водителей привлечены к административной ответственности за то, что выехали на закрытые трассы и продолжили движение вопреки требованиям стражей порядка.