Более пяти тысяч педагогов не хватает в Казахстане - Смаилов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов назвал причины дефицита педагогических кадров в стране, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметил глава Правительства, успех образовательного процесса напрямую зависит от профессионального мастерства педагога.
"Сегодня у нас не хватает порядка 5 тысяч педагогов. При этом университеты ежегодно выпускают около 50 тысяч специалистов. Однако многие из них не идут в профессию. Причин этому предостаточно", — указал Алихан Смаилов.
По его словам, чем выше проходной балл в педагогические учебные заведения, тем больше возможности выбрать наиболее сильных абитуриентов. Если 5 лет назад в РК на эти специальности приходили абитуриенты с 50-тью баллами, то сегодня средний балл при зачислении составляет 111.
"Однако сама сложность процесса преподавания в школах, масса требований и сложившееся в обществе мнение, что “во всем виноват учитель”, привело к снижению привлекательности этой профессии.
Поэтому государство будет и далее поддерживать молодых людей в их стремлении получить профессию учителя", — подчеркнул глава Правительства.
Учитывая вышесказанное, глава Правительства поручил обеспечить формирование госзаказа на подготовку педагогов на основе определения прогнозной потребности в организациях образования.
"Надо обеспечить непрерывность системы педагогического образования, преемственности содержания обучающих программ от детского сада до университета. Более того, необходимо усилить работу по оказанию методической поддержки организациям дошкольного, среднего, технического и профессионального образования", — заключил Алихан Смаилов.
Самое читаемое
- Двухлетняя девочка-вундеркинд попала в Книгу рекордов Гиннесса
- Все счета заблокировали у "АрселорМиттал Темиртау": шахтёры и металлурги могут остаться без медпомощи
- Пропавшего в Туркестане четырёхлетнего мальчика нашли мёртвым
- Смерть правоохранителя от укола антибиотика расследуют в Караганде
- Безумием закончился бой казахстанского чемпиона с "Тайсоном" из Узбекистана