Более пяти тысяч педагогов не хватает в Казахстане - Смаилов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов назвал причины дефицита педагогических кадров в стране, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил глава Правительства, успех образовательного процесса напрямую зависит от профессионального мастерства педагога.

"Сегодня у нас не хватает порядка 5 тысяч педагогов. При этом университеты ежегодно выпускают около 50 тысяч специалистов. Однако многие из них не идут в профессию. Причин этому предостаточно", — указал Алихан Смаилов.

По его словам, чем выше проходной балл в педагогические учебные заведения, тем больше возможности выбрать наиболее сильных абитуриентов. Если 5 лет назад в РК на эти специальности приходили абитуриенты с 50-тью баллами, то сегодня средний балл при зачислении составляет 111.

"Однако сама сложность процесса преподавания в школах, масса требований и сложившееся в обществе мнение, что “во всем виноват учитель”, привело к снижению привлекательности этой профессии. Поэтому государство будет и далее поддерживать молодых людей в их стремлении получить профессию учителя", — подчеркнул глава Правительства.

Учитывая вышесказанное, глава Правительства поручил обеспечить формирование госзаказа на подготовку педагогов на основе определения прогнозной потребности в организациях образования.