Более одного миллиона казахстанских школьников сыграют одновременно в бес табан и бес асык

Во всех казахстанских школах пройдёт челлендж по национальным играм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения Казахстана.

17 ноября одновременно во всех школах страны пройдет челлендж национальных игр. Школьники сыграют в бес табан и бес асык.

"Данная широкомасштабная республиканская акция направлена на объединения всех образовательных организации страны, способствующая формированию чувства гордости за свою страну, ценности своей нации, родину, повышающая интерес обучающихся к истории и культуре казахского народа", - сказала директор Департамента воспитательной работы и дополнительного образования Меруерт Медетбекова.

Отмечается, что игра в асык формирует у ребенка нервно-мышечную систему, расширяет кругозор, развивает характер и ловкость, улучшает зрение.

Также сообщается, что в челлендже примут участие более миллиона школьников страны.