Более одного миллиона казахстанских школьников сыграют одновременно в бес табан и бес асык
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Во всех казахстанских школах пройдёт челлендж по национальным играм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения Казахстана.
17 ноября одновременно во всех школах страны пройдет челлендж национальных игр. Школьники сыграют в бес табан и бес асык.
"Данная широкомасштабная республиканская акция направлена на объединения всех образовательных организации страны, способствующая формированию чувства гордости за свою страну, ценности своей нации, родину, повышающая интерес обучающихся к истории и культуре казахского народа", - сказала директор Департамента воспитательной работы и дополнительного образования Меруерт Медетбекова.
Отмечается, что игра в асык формирует у ребенка нервно-мышечную систему, расширяет кругозор, развивает характер и ловкость, улучшает зрение.
Также сообщается, что в челлендже примут участие более миллиона школьников страны.
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