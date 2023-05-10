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  • Более миллиона казахстанцев имеют долги по налогам на имущество и транспорт
buh.mcfr.kz Сегодня, 14:14
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Сегодня, 14:14
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Фото: buh.mcfr.kz

Более миллиона казахстанцев имеют долги по налогам на имущество и транспорт

В Комитете государственных доходов назвали сумму долга казахстанцев по налогам. В основном, наши соотечественники не платят налоги на имущество и транспорт, передает BaigeNews.kz

"Более миллиона казахстанцев имеют долги по налогам на имущество и транспорт на общую сумму 29,1 миллиарда тенге, в том числе по транспорту на 27,9 миллиарда тенге. С 26 мая списки должников с суммами задолженности свыше 1 МРП будут направлены для взыскания судебным исполнителям. В соответствии с законодательством судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества", - сообщили в КГД.

В ведомстве отметили, что при сумме задолженности от 40 МРП может быть наложен запрет на выезд из Казахстана.

 "Кроме того, частными судебными исполнителями кроме суммы задолженности дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности. В связи с чем, рекомендуем удостовериться в отсутствии задолженности. Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в e-Salyq Azamat → Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН", - напомнили в Комитете госдоходов. 

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Сегодня, 14:14
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