Более миллиона казахстанцев имеют долги по налогам на имущество и транспорт

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В Комитете государственных доходов назвали сумму долга казахстанцев по налогам. В основном, наши соотечественники не платят налоги на имущество и транспорт, передает BaigeNews.kz.

"Более миллиона казахстанцев имеют долги по налогам на имущество и транспорт на общую сумму 29,1 миллиарда тенге, в том числе по транспорту на 27,9 миллиарда тенге. С 26 мая списки должников с суммами задолженности свыше 1 МРП будут направлены для взыскания судебным исполнителям. В соответствии с законодательством судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества", - сообщили в КГД.

В ведомстве отметили, что при сумме задолженности от 40 МРП может быть наложен запрет на выезд из Казахстана.