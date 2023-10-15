Более миллиарда тенге отдали интернет-мошенникам жители Костанайской области

Речь идет о суммах, перечисленных злоумышленникам доверчивыми костанайцами в этом году

За 9 месяцев 2023 года полицейские зарегистрировали 892 факта интернет-мошенничеств, совершенных в отношении жителей Костанайской области. В прошлом году за этот же срок было зафиксировано 940 случаев. Снижение, хоть и всего на 5 процентов, но есть. Полицейские говорят, что профилактика дает свои результаты. Однако люди по-прежнему попадают на уловки интернет-обманщиков и порой лишаются жилья, доверившись неизвестным. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с жертвой мошенников и правоохранительными органами и выяснил, какие схемы "развода" самые популярные и что делать, чтобы не попасть в сети обмана.

"Знали все до последней тиынки"

В сентябре этого года 72-летней пенсионерке из Рудного позвонили неизвестные и начали убеждать, что накопления на ее депозите в одном из банков находятся в опасности. Представившись сотрудниками службы безопасности финансового учреждения, обрабатывали женщину долго и убедительно. Пенсионерку сбивали с толку грамотной речью и профессиональными финансовыми терминами, для большей убедительности звонивший отправил ей на мессенджер WhatsApp свою фотографию. Женщина поверила и отправилась снимать все накопления – более трех миллионов тенге. От роковой ошибки ее спас случай: взволнованная рудничанка попросила находившихся в отделении банка полицейских Бекзата Иманбаева и Багдата Исламбека вызвать ей такси. Стражи порядка заподозрили неладное.

"Все это время пенсионерка находилась с кем-то на телефонной связи. Для того, чтобы вызвать такси в отделение другого банка, куда нужно было положить снятые с депозита средства, она спросила адрес у звонившего ей мужчины. Мы сразу поняли, в чем дело. Пенсионерка начала волноваться еще больше, голос на том конце провода кричал ей, чтобы она никого не слушала. Женщина начала едва ли не убегать от нас. Мы убедили ее, что ей звонят мошенники. Взяли телефон, чтобы самим поговорить, звонивший начал грубить и нервничать", - рассказывает события того дня участковый Бекзат Иманбаев.

Полицейские заблокировали номера звонивших мошенников и сопроводили пенсионерку в банк, где она вновь положила накопления на депозит. Но даже после того, как злоумышленники поняли, что их уловка не удалась, женщине продолжали несколько дней названивать незнакомые номера.

"Знаете, почему я поверила? Мошенник у меня спрашивает: "Сколько денег лежит у вас на счету?". А я разве помню точную сумму? Сказала, что больше 3 млн тенге. Тогда он мне говорит: "У вас лежит 3 млн 511 тысяч 737 тенге и 33 тиына". Откуда они знают такую информацию? Конечно, тогда я решила, что это реальный сотрудник банка", - рассказывает пенсионерка.

Эксперты в области IT-технологий говорят, что базы данных клиентов банков могут продаваться на черном рынке, либо сами сотрудники финансовых институтов могут быть причастны к "сливу" информации. Однако полицейские подтвердить либо опровергнуть это мнение не могут: нет доказанных фактов.

Топ-3 для "развода" по-костанайски

В 2020 году в департаменте полиции региона был создан отдел по борьбе с киберпреступностью. Его сотрудники за это время набрались опыта, и теперь раскрываемость растет. За 9 месяцев этого года им удалось раскрыть 172 преступления, совершенных с помощью IT-технологий, в прошлом году эта цифра составляла 114 дел. По регистрации интернет-мошенничеств Костанайская область занимает четвертое место после Астаны, Алматы и Караганды. Начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями ДП региона Олжас Магыпаров говорит, что на удочку мошенников жители области попадаются чаще, потому что здесь много русскоязычного населения.

"Чаще всего звонки поступают от мошенников, которые находятся за пределами республики Казахстан и владеют только русским языком. Я даже лайфхак такой всем рассказываю: если вы подозреваете, что вам звонят мошенники, начинайте говорить по-казахски. Это собьет с толку злоумышленников, и вы сразу поймете, что перед вами обманщик", - дает совет Олжас Магыпаров.

Полицейский также рассказал топ-3 самых распространенных схем, которые используют мошенники. Они достаточно известны, но люди по-прежнему попадаются на одни и те же уловки.

"Самая распространённая схема – мы буквально на днях зарегистрировали новый случай в Федоровском районе Костанайской области - когда звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка и говорят, что по счёту потерпевшего проводится какая-то подозрительная операция. Далее есть несколько версий развития дальнейших событий в зависимости от ситуации: к примеру, просят скачать приложение удалённого доступа под предлогом, что оно защитит от вирусов и обезопасит счёт. Доверчивые граждане полностью отдают контроль над своими телефонами, и злоумышленники удалённо заходят в личный банковский кабинет и переводят денежные средства. Либо могут предложить оформить кредит на крупную сумму, а потом эти деньги положить на якобы безопасный счет, обещая, что кредит позже аннулируется, а средства вернутся. Или, как в случае с рудненской пенсионеркой, убеждают снять накопления с якобы ненадежного счета и положить на другой", - рассказывает Олжас Магыпаров.

Полученные от потерпевших деньги переводятся на карточные счета так называемых дропперов. Как правило, это студенты или те, кто не имеет постоянного заработка и соглашаются за оплату отдать свою банковскую карту другому лицу, либо предоставить доступ к личному кабинету в банке. Дальше в игру вступают "обнальщики" - те, кто снимает деньги с банкоматов и берут за свои услуги 5-10 процентов от суммы. Полученные средства "обнальщики" переводят на другие счета или в криптовалюту.

"Это одна из самых сложных и распространённых схем. Мошенники могут представиться не просто сотрудниками банка, а, к примеру, Национального банка, или "Ассоциации банков". Либо следователями МВД, которые проводят спецоперацию по поимке мошенника и просят доверчивого гражданина помочь в раскрытии преступления, следуя их инструкции. На такие уловки попадают чаще представители старшего поколения. Помогать правопорядку – у них в крови, только вот своими действиями они сами становятся заложниками обмана", - рассказывает полицейский.

Вторая распространенная схема – это призыв инвестировать в ту или иную компанию. Злоумышленники посредством таргетированной рекламы в социальных сетях запускают ролики, которые утверждают, что каждый казахстанец может зарабатывать денежные средства, вкладывая их в природные ресурсы или крупные национальные компании. Используют даже изображения первых лиц государства либо популярных бизнесменов. Первоначальные вложения, как правило, не сильно большие. В среднем 150-170 тысяч тенге. Мошенники обещают, что через короткое время их можно увеличить едва ли не в 3-4 раза. И рост доходов потерпевший действительно видит на специально созданном сайте. Это побуждает его вкладывать все больше и больше. Сомнения возникают при попытке снять дивиденды. Тогда потерпевшие осознают, что попали в руки мошенников. Некоторые начинают искать способы снять деньги с виртуального счета, и обращаются к "помогайкам" - тем же самым аферистам, которые берут оплату для решения вопроса и пропадают. На удочку мошенников, которые обещали большие дивиденды в инвестициях, попалась в прошлом году жительница Костанайской области. Она продала две квартиры и отдала аферистам 56 млн тенге.

"Третья распространенная схема – это хорошо забытое старое, когда мошенники звонят и представляются сотрудниками полиции. Сообщают, что родственники потерпевших попали в дорожно-транспортное происшествие и нужны деньги, чтобы решить ситуацию. Люди в панике отдают посреднику все, что у них есть", - говорит Магыпаров.

Отдельную нишу занимают преступления с использованием социальных сетей, где в онлайн-магазинах продают товары по заниженным ценам. Полицейские призывают граждан не верить объявлениям, где дорогой продукт стоит в разы меньше. А также не ориентироваться при выборе онлайн-магазина на количество подписчиков и отзывы, потому что они могут быть искусственно накрученными.

Звонки из-за границы

Сложность в раскрытии киберпреступлений, говорят полицейские, заключается в том, что чаще всего злоумышленники находятся за пределами Казахстана. Полицейские направляют сведения в министерство внутренних дел с информацией, где предположительно находится преступник. Отследить местоположение можно, к примеру, по данным из банков, откуда деньги переведены за пределы республики.

В 80 процентах случаев иностранные киберпреступники используют банковские карты дропперов - граждан Казахстана. Но есть и случаи, когда применяются карты релокантов из России. Полицейские направляют письма в банки и такой счет блокируется.

"В настоящий момент в МВД рассматривается вопрос наказания для лиц, которые являются дропперами, в части привлечения их к уголовной ответственности. Пока же наказать дроппера можно только в гражданском порядке, если пострадавший подаст на него в суд за необоснованное обогащение. В случае выигрыша дела, дроппер обязан будет возместить всю сумму ущерба. Но если человек, который обналичивает деньги мошенников, был пойман с поличным возле банкомата, в отношении него заводится уголовное дело за мошенничество", - говорит Олжас Магыпаров.

Если злоумышленник находится на территории Костанайской области, то в течение месяца полицейские установят и задержат его. То же самое, если мошенник живет на территории другой области.

Безопасности ради и спокойствия для

Сокращение статистики по интернет-мошенничеству полицейские связывают с профилактикой. Они постоянно встречаются с молодежью в вузах и колледжах и рассказывают об опасностях заработка дроппера. Кроме того, правоохранительные органы хотят запустить ролики в социальных сетях, потому как старые методы профилактики уже малоэффективны.

Что же советуют полицейские, чтобы не попасть в сети интернет-мошенников?

"Если на ваш абонентский номер поступил звонок от неизвестного человека, который представляется должностным лицом, необходимо проверить информацию. Можно сбросить звонок и попробовать перезвонить на этот номер. Вы никогда не дозвонитесь, потому что этот номер используется для IP-телефонии. Ни в коем случае не отвечайте на звонки, которые идут по мессенджеру WhatsApp и где вам представляются сотрудниками какого-либо банка. Настоящие сотрудники банка никогда не звонят на мессенджеры и никогда не ведут беседу по поводу движений на счете. Если взлом системы безопасности банка действиетельно произойдет, за это уже полностью несёт ответственность сам банк. Кроме того, сотрудники финансовых институтов никогда не используют иностранные номера", - подчеркивает Олжас Магыпаров.

Второй совет: если звонят и представляются сотрудниками полиции и утверждают, что родной вам человек совершил ДТП, требуют денег, чтобы решить вопрос, не верьте. Перезвоните родственнику и убедитесь, что все в порядке.

Третье: если хотите приобрести товар в онлайн-магазине в социальных сетях, не верьте отзывам и количеству подписчиков. Склоняйте продавца позвонить вам на видеозвонок и спрашивайте физический адрес магазина. В приложении 2GIS проверьте правильность адреса и наличия магазина. И помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке.