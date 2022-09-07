Более миллиарда тенге на новый детский сад в Аулиеколе направит благотворительный фонд "Халык"

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Благотворительный фонд "Халык" направит 1,3 миллиарда тенге на строительство детского сада в пострадавшей от пожаров Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия Костанайской области объединила желанием помочь всех казахстанцев, бизнесменов и общественных деятелей. Решением попечительского совета благотворительный фонд "Халык" внёс свой вклад помощи пострадавшим соотечественникам в чрезвычайной ситуации.

По данным пресс-службы фонда, детский сад на 280 мест построят в в Аулиекольском районе, где запланировано строительство 91 нового дома для пострадавших от лесных пожаров.

Строительство начнётся в ближайшее время, и уже в следующем году новый детский сад будет готов принять маленьких воспитанников.

"Мы искренне сопереживаем всем пострадавшим и выражаем надежду, что наш вклад, забота и поддержка помогут им восстановиться от страшных последствий, и в ближайшее время они смогут вернуться к привычной жизни", — говорится в обращении благотворительного фонда.

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