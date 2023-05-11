Более килограмма волос достали из желудка 12-летней девочки в Таразе

Таразские врачи извлекли из желудка 12-летней девочки ком волос весом более килограмма. Подробности операции сообщили в Минздраве, передаёт BaigeNews.kz.

Хирургическое вмешательство провели в Жамбылской областной многопрофильной детской больнице.

По словам матери девочки, в течение последних шести месяцев дочь часто жаловалась на боли в животе, снижение аппетита, потеряла в весе. Семья обратилась в поликлинику к гастроэнтерологу, подросток получала лечение, но результатов не было. Тогда ребёнка показали детскому хирургу в облбольнице. После УЗИ, КТ брюшной полости и ФГДЭС в желудке девочки обнаружили инородное тело.

Пациентку срочно госпитализировали.

Операцию провели заведующий хирургическим отделением Эльбрус Салпагаров, заведующий операционным отделением Канат Дуйсебаев и анестезиолог Бахтияр Баялиев. Они достали из желудка пациентки 1,2 килограмма волос.

Как рассказала мать, у девочки с раннего возраста была привычка глотать волосы, шерстяные изделия.