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  • Более килограмма волос достали из желудка 12-летней девочки в Таразе
Более килограмма волос достали из желудка 12-летней девочки в Таразе Сегодня, 20:42
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Сегодня, 20:42
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Более килограмма волос достали из желудка 12-летней девочки в Таразе

Таразские врачи извлекли из желудка 12-летней девочки ком волос весом более килограмма. Подробности операции сообщили в Минздраве, передаёт BaigeNews.kz.

Хирургическое вмешательство провели в Жамбылской областной многопрофильной детской больнице.

По словам матери девочки, в течение последних шести месяцев дочь часто жаловалась на боли в животе, снижение аппетита, потеряла в весе. Семья обратилась в поликлинику к гастроэнтерологу, подросток получала лечение, но результатов не было. Тогда ребёнка показали детскому хирургу в облбольнице. После УЗИ, КТ брюшной полости и ФГДЭС в желудке девочки обнаружили инородное тело. 

Пациентку срочно госпитализировали.

Операцию провели заведующий хирургическим отделением Эльбрус Салпагаров, заведующий операционным отделением Канат Дуйсебаев и анестезиолог Бахтияр Баялиев. Они достали из желудка пациентки 1,2 килограмма волос. 

Как рассказала мать, у девочки с раннего возраста была привычка глотать волосы, шерстяные изделия. 

"Трихобезоар желудочно-кишечного тракта - очень редкая патология, является одной из наиболее актуальных проблем в современной абдоминальной хирургии. Безоары желудка могут вызывать серьёзные и опасные для жизни осложнения.  Важно, чтобы родители уделяли особое внимание патологическим поведенческим реакциям детей и при наличии вышеперечисленных привычек, не затягивая, обращались к специалистам - психологам (психотерапевтам), неврологам, гастроэнтерологам", - предупредили в Минздраве.

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Сегодня, 20:42
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