Более килограмма наркотиков случайно нашли у водителя в Туркестанской области

Полицейские, проводившие разъяснительную работу среди водителей в Кентау, случайно обнаружили у одного из автомобилистов более килограмма наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе рейдовых профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий сотрудники патрульной полиции заметили на переднем сиденье автомобиля Audi A6 подозрительный пакет с содержимым, похожим на наркотики.

На место сразу же вызвали следственно-оперативную группу и провели обыск.

При досмотре стражи порядка обнаружили в машине 20 полиэтиленовых пакетов, содержащих вещество со специфическим запахом. При дальнейшем обыске по месту жительства подозреваемого в сарае изъяли пакет с содержимым, похожим на наркотическое вещество.

Согласно экспертизе, вещество оказалось марихуаной общим весом более килограмма.

По уголовному делу ведётся расследование. Подозреваемый водитель – безработный житель Кентау, в данный момент арестован.





