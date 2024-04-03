Более килограмма наркотиков случайно нашли у водителя в Туркестанской области
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Полицейские, проводившие разъяснительную работу среди водителей в Кентау, случайно обнаружили у одного из автомобилистов более килограмма наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе рейдовых профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий сотрудники патрульной полиции заметили на переднем сиденье автомобиля Audi A6 подозрительный пакет с содержимым, похожим на наркотики.
На место сразу же вызвали следственно-оперативную группу и провели обыск.
При досмотре стражи порядка обнаружили в машине 20 полиэтиленовых пакетов, содержащих вещество со специфическим запахом. При дальнейшем обыске по месту жительства подозреваемого в сарае изъяли пакет с содержимым, похожим на наркотическое вещество.
Согласно экспертизе, вещество оказалось марихуаной общим весом более килограмма.
По уголовному делу ведётся расследование. Подозреваемый водитель – безработный житель Кентау, в данный момент арестован.
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