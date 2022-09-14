Более двух тысяч малышей родились с помощью ЭКО в Казахстане

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Экстракорпоральное оплодотворение помогло тысячам казахстанцев стать родителями, передаёт BaigeNews.kz. В Министерстве здравоохранения сообщили, что в 2022 году с помощью ЭКО на свет появились 2212 детей.

"Глава государства, выражая серьёзную обеспокоенность семейно-демографической ситуацией, в послании народу Казахстана 2020 года поручил правительству запустить с 2021 года специальную программу "Аңсаған сәби" и увеличить количество квот по программам ЭКО до семи тысяч, то есть в семь раз", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно программе, подать заявку на бесплатное ЭКО казахстанцы смогут до 2025 года.