Более двух тысяч грузовиков снега вывезли за ночь из Астаны

В ночь с третьего по четвёртое января из столицы вывезли свыше 36 тысяч кубометров снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны. В связи с обильным выпадением осадков коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме.

К слову, в ночь с третьего на четвёртое января из города вывезли на полигоны более 36 тысяч кубометров снега или 2 700 грузовиков.

На сегодня в снегоуборочных работах по столице задействовано свыше 2,3 тысячи дорожных рабочих и более тысячи единиц спецтехники.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

Стоит отметить, что в ночь на 3 января на снежные полигоны вывезено свыше 36 тысяч кубометров снега.

Добавим, с начала зимнего периода коммунальщики из города вывезли более 100 тысяч грузовиков снега, а это свыше миллиона кубометров снега. Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.