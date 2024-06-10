Более двух дней искали заблудившегося рыбака в Алматинской области

В Алматинской области спасатели МЧС завершили поисковые работы по спасению мужчины 1947 года рождения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

8 июня 2024 года 77 летний мужчина выехал на рыбалку на реку Или вблизи села Караой Балхашского района. Первыми тревогу забили родственники рыбака, о пропаже они сообщили в службу спасения.

“В течение двух суток, спасатели вели аэровизуальные поиски с помощью беспилотного летательного аппарата в радиусе 7-ми км от места пропажи гражданина. Шли также и наземные работы. Пеший патруль прочесал более 30 км в юго-западном направлении от села Караой. Мужчину удалось найти, в это время обессиленный лежал на берегу реки. Оказалось, что он заблудился”, - говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели оказали рыбаку первую помощь и доставили его в населенный пункт.