Более четырёх миллионов блендеров отзывают из-за риска пожара и ранений

В США заявили об опасности использования портативных блендеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал ABC.

По данным Комиссии США по безопасности потребительских продуктов (CPSC), 4,8 млн портативных блендеров BlendJet 2 отзываются из-за потенциального риска возгораний и ранений. Приборы продавались на территории США и Канады.

Агентство получило более 300 сообщений, в которых потребители жалуются на перегрев устройства и поломку лезвий во время использования. Почти 50 сообщений касались незначительных ожогов, а в одном речь шла о рваной ране.

Отозванные приборы, по словам CPSC, могут перегреться или загореться, а лезвия блендера могут сломаться.

Агентство призвало потребителей немедленно прекратить использование отозванных блендеров.

Отзыв касается блендеров BlendJet 2, имеющих номера от 5201 до 5542, как первые четыре цифры серийного номера.

Отозванные кухонные устройства продавались в Costco, Walmart и Target, а также онлайн на BlendJet.com в период с октября 2020 по ноябрь 2023 года.