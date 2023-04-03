Более 94 тысяч семей-получателей АСП вышли из состояния бедности

Фото: inform.kz

Благодаря мерам государственной поддержки 94 142 семей, получавших адресную социальную помощь в 2021 году, вышли из состояния бедности в 2022 году, передаёт BaigeNews.kz.

За 2022 год численность получателей АСП составила 141,5 тысячи семей (728,7 тысячи человек), на 1 марта этого года АСП получили 84,7 тысячи семей (444,9 тысячи человек).

В региональном разрезе наибольшее количество получателей АСП по итогам прошлого года отмечается в Туркестанской области – 34,9 тысячи семей или 24,7 процента, г. Шымкент – 16,5 тысячи семей или 11,7 процента, Кызылординской области – 12,1 тысячи семей или 8,6 процента, Алматинской области – 10,7 тысячи семей или 7,5 процента, Жамбылской области – 9,2 тысячи семей или 6,5 процента, области Жетісу – 8 тысяч семей или 5,6 процента.

Наименьшее количество назначений АСП зафиксировано в области Ұлытау – 654 семей или 0,5 процента, Атырауской области – 1,2 тысячи семей или 0,8 процента, Северо-Казахстанской области – 2 тысячи семей или 1,4 процента, Акмолинской области – 2,6 тысячи семей или 1,8 процента.

В структуре получателей АСП подавляющее большинство приходится на долю детей – 64,2 процента или 468,1 тысячи человек. 16,4 процента или 119,3 тысячи человек – работающие граждане; 12,5 процента или 91 тысяча человек – лица, ухаживающие за детьми, пожилыми людьми, лицами с инвалидностью; оставшиеся 6,9 процента приходятся на другие категории граждан.

В результате предпринимаемых мер, в особенности вовлечения в активные меры содействия занятости, в 2022 году из 141,5 тысячи семей, получивших адресную социальную помощь, 94,1 тысячи семей, успешно воспользовавшихся предоставленной возможностью для нормализации своей жизни, вышли из состояния бедности. В 2021 году из числа 198,4 тысячи семей, получивших АСП, 51,4 тысячи вышли из состояния бедности.

Одной из таких стала семья Акниет Алтынбай из Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, переехавшая с южного региона. Супруги решили заняться животноводством, для этих целей взяли микрокредит.

"У нас четверо несовершеннолетних детей, мы являлись получателями АСП. Пока супруг развивал животноводство я, находясь в декретном отпуске, занялась изготовлением домашней выпечки и кондитерских изделий, принимала заказы на выпечку на семейные торжества и праздники. Позже я устроилась на работу в среднюю школу в качестве социального педагога. В результате моя семья вышла из числа получателей АСП", – рассказала Акниет Алтынбай.

Напомним, основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

К слову, АСП предусматривает: