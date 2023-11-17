Более 91 млн тонн угля добыто в Казахстане с начала года

За десять месяцев 2023 года в Казахстане было добыто более 91 млн. тонн угля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства РК.

Председатель Комитета промышленности МПС РК Азамат Панбаев в рамках международного форума "Казсодержание 2.0" отметил важность угольной отрасли для страны, уточнив, что оцененные запасы угля составляют 33,6 млрд. тонн.

Он добавил, что с начала 2023 года добыто порядка 91,3 млн. тонн.

Панбаев подчеркнул, что расширяются возможности использования угля в реализации новых проектов, приведя примеры инвестиций в новые заводы, такие как запуск завода по выпуску спецкокса мощностью 400 тыс. тонн в год компанией "Шубарколь Комир" и уникальный проект по внедрению циклично-поточной технологии транспортировки угля (ЦПТ) ТОО "Богатырь Комир".

Как отметил глава комитета промышленности, что стратегия развития угольных компаний, ориентированная на глубокую комплексную переработку угля и переход к углехимии, приведет к увеличению добычи угля до 117 миллионов тонн к 2029 году.