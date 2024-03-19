Более 900 млрд тенге выделили на развитие сёл в Казахстане

На развитие сёл в Казахстане в 2024 году выделено более 900 миллиардов тенге из республиканского бюджета. Помимо этой суммы на инфраструктуру сёл ежегодно будут направлять около 200 миллиардов тенге в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі". Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-министр нацэкономики Бауыржан Омарбеков, передаёт BaigeNews.kz.

"На развитие сёл из республиканского бюджета в прошлом году было выделено порядка триллиона тенге. В этом году около 900 миллиардов тенге. Будут ещё уточнения. Финансирование развития сёл будет увеличиваться. По программе "Ауыл – Ел бесігі" планируем ежегодно около 200 миллиардов тенге тратить на развитие инфраструктуры сёл. Это чисто по линии нацэкономики", - сказал вице-министр.

По его словам, ведомство будет оценивать эффективность затраченных средств с помощью системы региональных стандартов.

"Система региональных стандартов - это обеспеченность населённых пунктов определённой инженерной, социальной инфраструктурой. Мы будем ежегодно оценивать. Инфраструктура сёл должна улучшаться", - сказал Бауыржан Омарбеков.

Он также отметил, что согласно Концепции сельских территорий предполагалось довести обеспеченность 100 процентов сёл чистой водой. Для достижения результата у ведомства есть отраслевые концепции с программами министерства водных ресурсов и ирригации и министерства промышленности и строительства.