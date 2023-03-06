"Более 90 тысяч тонн пластика закапывается в землю" - что делают с бытовыми отходами в Казахстане

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В Казахстане появилась организация, которая займется проблемой переработки вторичного сырья в стране, передает BaigeNews.kz. Профильная ассоциация получила регистрацию. Она будет объединять производителей, работающих на рынке вторсырья Казахстана.

Казахстанские переработчики бытовых отходов считают, что повторное использование мусора не только экономически целесообразно, но и позволяет сокращать площадь мусорных свалок, экономить природные ресурсы и улучшать экологическую ситуацию в стране. В Казахстане эта отрасль хромает.

"Из 100 тысяч тонн пластика, образующегося на мусорных полигонах в Казахстане, сегодня перерабатывается лишь около 3,5 тысячи тонн. Оставшиеся 96,5 тысячи тонн пластика, которые могли бы приносить экономике нашей страны миллионы, буквально закапываются в землю на полигонах, гниют и сжигаются на стихийных свалках, а имеющиеся в Казахстане заводы по переработке вторсырья не могут работать в полные производственные мощности из-за нехватки сырья. При этом заводы-переработчики ставят амбициозную задачу по переработке всех казахстанских отходов, подлежащих переработке, что существенно снизит нагрузку на полигоны и уменьшит уровень их загрязнения", - сказал новоизбранный председатель правления Ассоциации Батырбек Аубакиров.

Ассоциация переработчиков вторичного сырья Казахстана займется созданием условий для продвижения отрасли вторичного сырья и усилением ее роли, ставя перед собой такие задачи, как: усиление точечной господдержки переработчиков вторсырья и налаживание процесса субсидирования отрасли в целом; регулирование вывоза сырья; внесение изменений в действующее законодательство; содействие подготовке квалифицированных кадров; внедрение цифровизации в отрасль в целью повышения.