Более 84 процентов казахстанцев удовлетворены своей жизнью - опрос

Казахстанский институт общественного развития провёл соцопрос, посвящённый оценке социально-экономических настроений в стране и доверию к государственным институтам. Оценки граждан в отношении экономического положения страны и региона проживания во многом схожи. Более 62 процентов казахстанцев видят ситуацию как стабильную и благополучную. Однако определённая часть населения характеризует экономическое положение как напряжённое или даже кризисное, передаёт BaigeNews.kz.

Более 84 процентов казахстанцев в той или иной мере удовлетворены своей жизнью. Большинство стали жить лучше, или по крайней мере их жизнь осталась прежней. Значительная часть казахстанцев настроена оптимистично в отношении своей жизни - более 56 процентов из них считают, что через год всё станет лучше.

Также в опросе изучен рейтинг доверия институтам государственной власти. В первую очередь казахстанцы отмечают президента (суммарный показатель "безусловно доверяю" и "скорее доверяю" - 85,9 процента). Высокий уровень доверия главе государства свидетельствует о поддержке населения проводимой деятельности в стране по различным направлениям.

Методом сбора информации выступил массовый опрос населения посредством личного интервью "face-to-face". Исследование проведено по национальной выборке, репрезентирующей взрослое (старше 18 лет) население Казахстана по полу, возрасту, типу поселения, а также региону проживания. Объём выборочной совокупности составил 2 400 респондентов.

Территория проведения социологического исследования охватывает все регионы Казахстана – города республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент, 17 областных центров, а также сельские населённые пункты.