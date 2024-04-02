Более 800 нелегалов выдворили за пределы страны из Шымкента
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Прокуратурой города Шымкент в рамках анализа миграционного законодательства выявлены факты предоставления иностранным гражданам поддельных медицинских справок и страховых полюсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Шымкент.
"По акту прокурорского надзора незаконно выданные разрешения на трудовую деятельность 815 иностранным гражданам аннулированы и выдворены из страны.
Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены руководитель отдела и специалист Управления занятости и социальной защиты города Шымкент", - говорится в сообщении.
Установлены аналогичные нарушения в отношении более 6 тыс. трудовых мигрантов ранее осуществлявших трудовую деятельность. В целях пресечения вышеуказанных нарушений, уполномоченным органом внедрен прием медицинских справок, только после проверки через "Qr" код.
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