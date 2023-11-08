Более 800 базовых станций 5G установлено в Казахстане

Вопросы внедрения технологии 5G и обеспечения школ в отдаленных населенных пунктах высокоскоростным интернетом обсудили в правительстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

В правительстве прошло совещание, на котором было озвучено, что на сегодняшний день в Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах операторами связи установлено более 800 базовых станций 5G.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов напомнил, что по поручению Главы государства работа по внедрению сети 5G во всех городах республиканского значения и областных центрах должна завершиться до конца 2025 года. Поэтому он обозначил необходимость оперативно устранить излишние административные барьеры и обеспечить население качественным высокоскоростным интернетом.

На совещании было также отмечено, что в октябре 2023 года в тестовом режиме осуществлено подключение 10 сельских школ к широкополосному интернету по технологии Starlink компании SpaceX. Скорость передачи данных в этой сети достигает 200 мегабит в секунду. Кроме того, к скоростному интернету планируется подключить 2000 объектов образования в отдаленных населенных пунктах республики.