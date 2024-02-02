Более 8 млн казахстанцев получат доступ к 5G в 2025 году

Более 2 млн человек в 20 городах Казахстана пользуются связью 5G, к 2025 году доступ к 5G получат более 8 млн казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

"В прошлом году мы приняли Национальный проект "Доступный Интернет". Ожидается, что к 2027 году проникновение Сети достигнет 100%. Проводится работа по обеспечению качественной связью сельских населенных пунктов", - сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на форуме Digital Almaty.

Также, как отметил глава кабмина, в этом году планируется охватить 2 тыс. отдаленных сельских школ высокоскоростным Интернетом.