Более 8 млн казахстанцев получат доступ к 5G в 2025 году
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Более 2 млн человек в 20 городах Казахстана пользуются связью 5G, к 2025 году доступ к 5G получат более 8 млн казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.
"В прошлом году мы приняли Национальный проект "Доступный Интернет". Ожидается, что к 2027 году проникновение Сети достигнет 100%. Проводится работа по обеспечению качественной связью сельских населенных пунктов", - сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на форуме Digital Almaty.
Также, как отметил глава кабмина, в этом году планируется охватить 2 тыс. отдаленных сельских школ высокоскоростным Интернетом.
"Осуществлен запуск связи 5G, которой пользуются уже более 2 млн человек в 20 городах нашей страны. В следующем году планируется обеспечить связью 5G уже более 8 млн человек.
Казахстан стремится быть ключевым участником нового Шелкового пути в цифровом мире. Совместно с соседями мы планируем реализовать оптический маршрут по дну Каспийского моря и рассматриваем варианты выхода оптикой в страны Персидского залива", - отметил Алихан Смаилов.
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