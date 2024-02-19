Более 77 кг марихуаны изъяли у сбытчиков в Актобе

Сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности в Актюбинской области пресечен канал поставки наркотиков из южных регионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Так, в Актобе была остановлена автомашина Toyota Alphard под управлением гражданина Ф., жителя этого города. В результате обыска авто в багажнике обнаружено и изъято шесть полимерных мешков, обмотанные прозрачной скотч-лентой, с веществом растительного происхождения, зеленого цвета, со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы изъятое вещество является марихуаной весом 57,5 кг", – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

В дальнейшем при проведении целевых оперативно-розыскных мероприятий был задержан еще один гражданин М., в гараже которого было обнаружено и изъято два больших черных пакета с веществами растительного происхождения.

"Изъятое вещество также является марихуаной весом около 20 кг. На момент задержания гражданин М., согласно заключению медицинского освидетельствования, находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением каннабиоидов", - добавили в полиции.

Эти наркотики общим весом более 77 кг указанные лица доставили в регион и хранили их с целью последующего сбыта.

В полиции напомнили, что за данное преступление, совершенное в составе организованной преступной группы, задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.



