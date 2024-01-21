Более 767 млн тенге выделили в Шымкенте на субсидирование теплиц
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Более 767 миллионов тенге в этом году выделил акимат Шымкента на субсидирование тепличных хозяйств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Средства направляют на частичное покрытие расходов овощеводов, на электроэнергию, газ и уголь в межсезонье. Аграрии юга не раз заявляли, что им сложно конкурировать с коллегами из соседних стран из-за высоких расходов на коммунальные услуги.
Чтобы получить субсидии, у владельца теплицы должен быть сертификат соответствия национальному стандарту.
"Чтобы быть конкурентоспособным, государство субсидирует расходы на электроэнергию, газ, чтобы хоть чуть-чуть снизить себестоимость. На фермерские хозяйства – 4 миллиона тенге на 1 гектар, а промышленные теплицы – 8,1 миллионов тенге", — рассказал Алтынбек Султанмурат, главный специалист управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента.
Большинство теплиц Шымкента находятся на окраинах. Они занимают почти 200 га.
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