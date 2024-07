Более 730 иностранных СМИ аккредитовались на саммит ШОС

В Астане 3 и 4 июля под председательством Казахстана состоится Саммит Шанхайской организаций сотрудничества (ШОС), передаёт BaigeNews.kz.

Среди аккредитованных СМИ: Azertag, TASS, The Korea Herald, UAE Officials, газета Kommersant, Japan Broadcasting Corporation, People’s Daily (China), Phoenix TV (China), The Hindu, TBS TV, NHK, Anadolu Agency (Турция), ТDTV India, Press office of Prime Minister of Qatar, Russia Today, и другие.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее отметил, что саммит будет посвящен укреплению многостороннего диалога, стремлению к устойчивому миру и развитию. На саммит приедут главы государств и правительств 16 стран: Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана.

Проведение масштабного Саммита ШОС в Астане свидетельствует о большом авторитете Казахстана на глобальной арене. Об этом глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с журналистами.