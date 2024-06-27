Токаев: Саммит ШОС в Астане – важнейший международный форум

Проведение масштабного Саммита ШОС в Астане свидетельствует о большом авторитете Казахстана на глобальной арене. Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Что касается внешней политики, то Казахстан привержен многостороннему сотрудничеству, решительно выступает за соблюдение Устава ООН как основы современного международного права. В своей внешней политике мы исходим из национальных интересов, выступаем за решение всех спорных вопросов на основе рационального компромисса", - сказал президент.

Нынешний год для Казахстана насыщен международными событиями.