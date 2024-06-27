Токаев: Саммит ШОС в Астане – важнейший международный форум
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Проведение масштабного Саммита ШОС в Астане свидетельствует о большом авторитете Казахстана на глобальной арене. Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Что касается внешней политики, то Казахстан привержен многостороннему сотрудничеству, решительно выступает за соблюдение Устава ООН как основы современного международного права. В своей внешней политике мы исходим из национальных интересов, выступаем за решение всех спорных вопросов на основе рационального компромисса", - сказал президент.
Нынешний год для Казахстана насыщен международными событиями.
"Уже на следующей неделе в Астане пройдёт саммит Шанхайской организации сотрудничества. Без преувеличения, он станет одним из важнейших международных форумов высокого уровня за последние несколько лет. В саммите примут участие лидеры государств, представляющих совокупно почти половину населения планеты, а также руководители влиятельных международных организаций, в том числе Генеральный секретарь ООН. Проведение столь масштабного мероприятия свидетельствует о большом авторитете нашей страны на глобальной арене. Помимо ШОС, в этом году наша страна председательствует ещё в пяти международных структурах. Это беспрецедентное достижение в истории казахской дипломатии", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
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