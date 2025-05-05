В США раскрыто дело о загадочном исчезновении 20-летней Одри Бакеберг, которая исчезла в 1962 году из города Ридсбург, штат Висконсин. Спустя более 60 лет выяснилось, что женщина жива и всё это время жила в другом штате под другим именем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

На момент исчезновения Одри было всего 20 лет. Как выяснилось позже, она добровольно уехала из дома, не став жертвой преступления. По информации шерифа округа Сок, Бакеберг покинула Висконсин, начала новую жизнь и больше не возвращалась.

Согласно данным организации Wisconsin Missing Persons Advocacy, Одри рано вышла замуж, родила двоих детей, но в браке испытывала насилие. Накануне исчезновения она подала в суд на мужа, обвинив его в угрозах и побоях.

7 июля 1962 года Одри уехала за зарплатой на фабрику, после чего отправилась в Индианаполис вместе с няней своих детей. Няня вскоре вернулась домой, а Одри исчезла из поля зрения.

Офис шерифа округа Сок сообщил, что все эти годы следователи активно искали пропавшую женщину, рассматривая разные версии, но дело зашло в тупик.

Прорыв произошел, когда в начале этого года они провели всестороннюю ревизию старых дел и нашли аккаунт сестры пропавшей на генеалогическом сайте, рассказал местному новостному каналу WISN Айзек Хэнсон, раскрывший это дело.

Как сообщил один из детективов, женщина не скрывается, довольна своей жизнью и ничего не жалеет.

Этот случай напоминает недавнюю историю из Великобритании, где спустя 52 года была найдена живой пропавшая в 1972 году Шейла Фокс.