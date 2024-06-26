Лидеры 16 стран приедут в Астану: чего ожидать от саммита ШОС 2024

3-4 июля в Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее отметил, что саммит будет посвящен укреплению многостороннего диалога, стремлению к устойчивому миру и развитию. На саммит приедут главы государств и правительств 16 стран: Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакиста, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана. Какие вопросы будут подниматься в ходе встреч на полях самита? И какие главные задачи стоят перед ШОС? Своим мнением с BaigeNews.kz поделился главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований Болат Ауелбаев.

"Главная цель - обеспечение безопасности"

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. Как отмечает Болат Ауелбаев, после развала СССР особо остро стояли вопросы границ между Китаем и вновь образовавшимися новыми государствами - Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Для этих целей была и образована организация.

"Ее основной целью стало обеспечение взаимной безопасности. Вместе с этим была заложена основа для укрепления взаимного доверия и выгоды, общего равенства и сотрудничества, уважения многообразия культур и стремления к совместному развитию, изложенная как концепция "шанхайского духа". Такой подход стал привлекательным для потенциально новых участников. Организация стала расширяться и сегодня ее полноправными членами стали Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Беларусь может стать ее десятым представителем", - говорит эксперт.

Помимо этого, у ШОС также есть четырнадцать партнеров по диалогу и три государства-наблюдателя. Восемь стран подали заявку на статус наблюдателей. Таким образом, круг членов и партнеров постоянно увеличивается, как и расширяется зона ответственности ШОС, отмечает Болат Ауелбаев.

Перед организацией ставятся задачи по диверсификации сотрудничества в сферах коммуникаций и связи, транспорта и логистики, науки и образования, развития туризма и защиты окружающей среды. Этому способствует огромный географический потенциал ШОС.

Саммит в Астане

Казахстан, как председательствующая страна в ШОС с 2023 года, определил шесть основных приоритетов: безопасность, торговля и экономика, энергетическое сотрудничество, развитие цифровых технологий, защита экологии и культурно-гуманитарные связи. Помимо этого, была представлена инициатива "О мировом единстве за справедливый мир и согласие" и разработан документ, в котором заложены принципы укрепления мер доверия, поддержания стабильности и безопасности.

Также объявлено об обновлении Программы сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы, о принятии Антинаркотической стратегии ШОС на 2024-2029 годы.

Эксперт напоминает, что в 2023 году в Астане прошел Энергетический форум ШОС, который, по его мнению, внес весомый вклад в продвижение энергетического диалога. Он не исключает, что на Астанинском саммите государства-члены согласуют и примут энергетическую стратегию.

Он также отмечает такие мероприятия, как "Диалог цивилизаций между странами ШОС - 2024" и проведение в июле оперативно-тактического антитеррористического учения "Объединение-2024". Такие действия обусловлены сохранением региональной безопасности в регионе.

"Сложная политическая и социально-экономическая ситуация сохраняется в Афганистане, что предполагает рост вызовов региональной безопасности с афганской территории. Все государства-участники ШОС заинтересованы в восстановлении этой страны, и Казахстан делает много для стабилизации гуманитарной обстановки, экспортируя продовольствие и предоставляя гуманитарную помощь. Астана в рамках своего председательства реализует инициативу по созданию Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - говорит эксперт.

По его мнению, главные вопросы, которые рассмотрят на саммите, будут касаться укрепления диалога на фоне сложной геополитической ситуации в мире. К слову, последний раз страны-участницы встречались очно в полном составе два года назад. Саммит в Индии в 2023 году прошел в онлайн-формате.

"Под давлением сложных геополитических процессов, когда многополярный мир может расколоться на соперничающие между собой части, принципы "шанхайского духа" могут потерять свою эффективность. В этой связи Казахстан вместе со странами Центральной Азии является важным связующим звеном ШОС", - отмечает эксперт.

Регион объявлен безъядерной зоной. Он имеют огромный интегрирующий потенциал для транспортных, энергетических и информационных коридоров. Консолидированная центральноазиатская дипломатия постоянно демонстрирует стремление к сбалансированному подходу для всех участников Саммита.

"Поэтому на Астанинском саммите ШОС вопросы обеспечения глобальной безопасности, недопущения цивилизационных разломов, укрепления многостороннего диалога и поиска совместно решения современных проблем займут основное место", - говорит Болат Ауелбаев.

"Казахстанская дипломатия содействует расширению связей между Востоком и Западом"

В этом году организации ШОС исполнятся 23 года. Эксперт отмечает, что за это время геополитическая ситуация в мире сильно изменилась.

Тем не мнее, по его мнению, благодаря возможности предоставления площадки для диалога в ШОС, это способствует снятию накала напряжения.

"Когда за одним столом переговоров регулярно собираются лидеры государств, каждый со своим кейсом национальных проблем, но с единой повесткой за стабильность, развитие и согласие – проявляется взаимное и институционально оформленное доверие. Таким образом, государства-участники ШОС сохраняют внушительный совокупный экономический и ресурсный потенциал. Интернационализация производства, цифровые технологии и активные социально-экономические взаимосвязи создают такие возможности", - считает Болат Ауелбаев.

На вопрос о том, не усложняет ли пребывание Казахстана в ШОС санкции по отношению к России, эксперт ответил так:

"ШОС является важной международной площадкой, на которой заключаются компромиссные решения. Казахстан имеет определенный вес в этом процессе. Казахстанская дипломатия инициирует региональную кооперацию и содействует расширению связей между Востоком и Западом. Казахстан развивает активные торгово-экономические отношения со многими странами. Но он не предоставляет сторонам конфликта товары, содействующие разрушению и людским потерям. Это принципиальная позиция Астаны. В этой связи у казахстанской дипломатии есть свои принципы, наработанный опыт и устойчивые полиции на международной арене. На форуме ШОС это подтверждается его действиями, инициативами и программными заявлениями", - подчеркнул эксперт.

В 2025 году саммит пройдет в Китае. Как подчеркнул эксперт, Китай может сосредоточиться на развитии трансконтинентальных транспортных коридоров и климатической повестке. Для этого у КНР есть большие ресурсы и накоплен солидный научно-технический опыт, также имеется комплексная программа "Пояс-Путь".