В Сенате прошёл круглый стол, посвящённый реформированию банковского сектора Казахстана. Депутат Сергей Карплюк заявил о необходимости модернизации банковской системы с учётом цифровых вызовов, поддержки финтеха и усиления защиты прав граждан, передаёт BaigeNews.kz.

"Банки являются основным источником финансирования экономики. Кроме того, депозиты в банках — это важнейший инструмент для сбережения и приумножения средств граждан. Мы, депутаты, всегда готовы к совместной работе в рамках наших полномочий, чтобы обеспечить эффективную реализацию поставленных задач", — отметил сенатор.

В ходе заседани также речь шла и о проекте нового Закона "О банках и банковской деятельности".

Было представлено шесть ключевых направлений реформ, от развития финтеха и внедрения дифференцированного регулирования до усиления защиты прав потребителей и модернизации системы урегулирования проблемных банков.

Также со своими докладами выступили заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов, а также председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова.

В завершение участники круглого стола выразили общее понимание необходимости реформ и подтвердили готовность к сотрудничеству для формирования современного и эффективного банковского законодательства.