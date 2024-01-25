Более 73% казахстанской молодёжи интересуются политикой – исследование

Директор научно-исследовательского центра "Молодёжь" Айсулу Ерниязова на круглом столе по обсуждению интервью главы государства в газете "Egemen Qazaqstan" рассказала об актуальных трендах, характерных для казахстанской молодёжи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В интервью Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что верит в нашу молодёжь. Сегодня в стране приняты комплексные меры, открывшие дорогу молодёжи в исполнительную и законодательную власть.

"Сейчас мир меняется очень быстро, уже не из года в год, а практически изо дня в день. Появляются новые технологии, профессии и отрасли, пересматриваются подходы в работе и управлении. В этих условиях возрастает роль молодёжи, которая способна осваивать новые навыки и эффективно применять передовые знания. Она обладает прогрессивным мышлением, ориентирована на будущее, на поступательное развитие", - так объяснил свою позицию президент.

В Казахстане в 2023 году в молодёжной политике произошли большие структурные изменения. Верхний возраст молодёжи был повышен до 35 лет. В результате численность молодёжи увеличилась до 5,7 миллионов. Это 28,9% от общей численности населения.

Это, в свою очередь, повлияло не только на демографическую структуру, но и на социальную.

"Всё большее количество молодёжи стало участвовать в общественно-политической жизни, тем самым наблюдается рост гражданской активности. Если в 2023 году это было 25,4% опрошенной молодёжи, то годом ранее этот показатель составлял 14,9%", - проинформировала глава НИЦ "Молодёжь" Айсулу Ерниязова

В работе политических партий также наблюдается положительная динамика. Численность участников в 2022 году составила 4,7%, а в 2023 году – в 5 раз больше – 20,9%.

У молодёжи наблюдается запрос на волонтёрскую деятельность.

"В эту деятельность мы относим больше гражданской активности, так как это добровольное, свободное от учёбы и других занятий время. В 2022 году это было лишь 3,9% молодёжи, а в 2023 году – 15,2%. Регионы с самыми большими показателями участия – Кызылординская, Улытауская, Карагандинская, Северо-Казахстанская области", - сообщила Ерниязова.

Директор НИЦ "Молодёжь" считает, что зарубежный контент целостно повлияет на ценностные ориентиры и идентичность молодёжи в целом. Просмотры фильмов и сериалов остаётся одной из распространённых форм культурного потребления молодёжи. При этом 37,8% опрошенных предпочитают фильмы и сериалы производства Netflix, HBO и другие. Только 12,3% предпочитают материалы казахстанского производства.

"Ну и тут тоже надо понимать, какой контент мы даём на казахском языке, - Калауым, Кослайки. Если девочки 13 лет смотрят корейские дорамы, то мальчики увлекаются американскими сериалами, к примеру. Нам надо проделать очень большую работу по контенту для молодёжи. Молодёжь, к сожалению, мало посещает театры и музеи. Регулярно только 16,8%, в то время как 74,3% в той или иной мере предпочитают сидеть в социальных сетях. Это наивысший показатель по видам любой деятельности. При этом 25,5% молодёжи упоминают привычку много времени проводить в соцсетях как одну из вредных", - отметила эксперт.

Миграционные настроения также являются важным фактором идентификации. По данным НИЦ "Молодёжь", в 2023 году в Казахстане впервые за несколько лет наблюдается положительное сальдо, что связано с политическими событиями в мире. Сегодня 38,9% молодёжи не собираются куда-либо переезжать. Каждый пятый даже не задумывался о переезде.

Ещё один тренд, упомянутый Ерниязовой, - традиционное мнение о молодёжной аполитичности не подтверждается. Наблюдается заинтересованность молодёжью политическими новостями и событиями. Оказывается, 73,8% казахстанской молодёжи интересуются политикой.

Этническая принадлежность занимает важное место в идентификации сельской молодёжи. В 2023 году центр "Молодёжь" провёл отдельное исследование по изучению развития сельской молодёжи. 38,9% сельской молодёжи в первую очередь определяют себя по своей национальности. 22,9% - по половой принадлежности, 15,6% выбирают регион проживания в качестве ключевой идентификации.