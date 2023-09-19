Более 72 тысяч тонн зерна отправил Казахстан в Тунис

Казахстан и Тунис намерены нарастить взаимный товарооборот продукции АПК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Поставки казахстанского зерна в Тунис начались с этого года. С начала года на рынок страны поставлено 72,7 тысяч тонн зерна.

Глава МСХ Айдарбек Сапаров предложил продолжить эту тенденцию и помимо зерновых рассмотреть возможность закупа отечественных муки и мучных продуктов, макаронных и кондитерских изделий, растительных масел и меда.

"Что касается импорта продукции из Туниса, то на сегодняшний день в нашу страну поставляются в основном финики и фрукты. Стороны обсудили вопрос поставок в Казахстан также оливок и оливкового масла", - добавил министр.

Он также подчеркнул необходимость совместно с Тунисом проработать вопросы выстраивания новых логистических маршрутов.

Айдарбек Сапаров пригласил тунисские компании организовать производства в области переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания на территории Казахстана.

Тунисская сторона в свою очередь также предложила наращивать сотрудничество в области политики по обеспечению национальной продовольственной безопасности, в том числе в борьбе с засухой. Страна готова обмениваться знаниями о современных сельскохозяйственных технологиях и инновациях, которые могут быть применены в обоих государствах.