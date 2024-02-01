Более 7 тысяч новорожденных казахстанцев получили ИИН

О внедрении механизма присвоения ИИН детям при рождении и его положительных эффектах рассказали в МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С июня 2023 года МВД совместно с министерствами цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, юстиции, здравоохранения, труда и социальной защиты населения запущен новый пилотный проект по присвоению детям индивидуального идентификационного номера сразу после рождения.

По данным ведомства, на сегодня сгенерировано более 7 тысяч ИИН новорожденным детям.

"Если раньше ИИН ребенку присваивался только при обращении родителей в органы РАГС за получением свидетельства о рождении – нередко по истечению длительного времени. То теперь ИИН ребенку будет присваиваться сразу после рождения в проактивном формате, то есть до выдачи свидетельства о рождении и присвоения ФИО", – пояснили в министерстве.

Кроме того, учитывая, что при новом механизме присвоение ИИН ребенку осуществляется автоматически в роддоме при формировании медицинского свидетельства о рождении с одновременным отображением в информационных системах госорганов факта его рождения, это обеспечит прозрачность процесса и позволит исключить возможные случаи торговли детьми.

В МВД также добавили, что данное новшество позволит вести не только полный учет новорожденных, но и вывести оказание государственных услуг на новый уровень, тем самым повышая осведомленность граждан о принимаемых государством действиях, положенных мерах государственной поддержки и услугах.