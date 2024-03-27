Более 7 тысяч детей остались не привиты от полиомиелита по вине чиновников в Жетысу
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Неэффективное расходования бюджетных средств, нарушения законодательства о вакцинации, случаи фиктивной вакцинации и другие нарушения выявили прокуроры в сфере здравоохранения области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.
"По вине ответственных должностных лиц здравоохранения не были своевременно приобретены необходимые вакцины, в результате более 7 тысяч детей до года остались не привиты от полиомиелита.
В другом случае, несмотря на излишки препарата против "гепатита - А", в 2023 году дополнительно закуплено еще 35 тыс вакцин на сумму более 135 млн тенге. Хотя по закону сроки хранения вакцины на складе не должны превышает 6 месяцев", - говорится в сообщении.
11 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, включая заместителя начальника управления здравоохранения области, 126 лиц привлечены к административной ответственности на общую сумму 8,5 млн тенге.
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