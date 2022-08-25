Более 66 тысяч казахстанцев получили выплаты из фонда соцстрахования из-за потери работы

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По состоянию на первое августа 2022 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования составила 66,1 тысячи человек, при этом 55,7 тысячи гражданам выплата была назначена впервые именно в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По данным ведомства, в соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счёт средств госфонда в размере до 40 процентов от потерянного дохода.

Для назначения выплаты соискателю необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав её ЭЦП;

в течение одного дня центр занятости населения по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение трёх рабочих дней дистанционно человеку будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник центра занятости населения).

Отмечается, что услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда на сайте enbek.kz.

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система министерства направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из фонда в проактивном формате. В случае согласия соискателю необходимо будеет ответить на SMS-сообщение. Выплату назначат автоматически.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счёт средств государственного фонда социального страхования осуществляется вне зависимости от причин увольнения. Она предназначена для поддержки казахстанцев в период поиска работы.

Как сообщалось ранее, Министерством труда и социальной защиты населения запущено дистанционное оказание услуг центров занятости населения через Электронную биржу труда. Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получения государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь всё можно сделать, имея только выход в Интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.