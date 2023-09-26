Более 6500 жителей Нагорного Карабаха прибыли в Армению

Из Нагорного Карабаха в Армению въехало 6650 вынужденных переселенцев. Такие данные к вечеру понедельника, 25 сентября, привели в пресс-службе правительства Армении, передаёт BaigeNews.kz.

Власти страны обещают обеспечить жильём всех, кто на текущий момент не имеет определённого места жительства.

Как пишет "Sputnik Армения", выезд мирного населения из Нагорного Карабаха в Армению проводится по договорённости с российским миротворческим контингентом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что страна готова принять около 40 тысяч семей из Нагорного Карабаха. Министерство труда и социальных вопросов Армении открыло платформу по координации неотложной господдержки для соотечественников, прибывающих из Нагорного Карабаха.