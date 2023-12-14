Более 540 тысяч казахстанских семей получают пособия по многодетности

В 2023 году многодетные семьи получили пособия на сумму 376,6 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

"С начала 2023 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 540,8 тыс. семей на общую сумму 376,6 млрд тенге, в том числе за ноябрь данный вид пособия получили 557,3 тыс. семей на общую сумму 37,2 млрд тенге", - сообщили в ведомстве.

В Минтруда напомнили, на данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей:

- с 4 детьми – 16,03 МРП или 55 304 тенге;

- с 5 детьми – 20,04 МРП или 69 138 тенге;

- с 6 детьми – 24,05 МРП или 82 973 тенге;

- с 7 детьми – 28,06 МРП или 96 807 тенге;

- с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 13 800 тенге на каждого ребенка.

Необходимо отметить, что с 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 8,5%.