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railways.kz Сегодня, 16:53
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Сегодня, 16:53
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Фото: railways.kz

Более 500 вагонов с кондиционерами закупит КТЖ

На фоне жары в Казахстане и многочисленных жалоб пассажиров поездов на невыносимые условия поездок в КТЖ сообщили, когда граждане смогут путешествовать с комфортом, передаёт BaigeNews.kz.

"Для повышения комфорта пассажиров и улучшения сервиса АО "Пассажирские перевозки" ведёт поэтапную работу по обновлению вагонного парка. В течение 10 лет он обновился на 50 процентов вагонами, отвечающими современным международным требованиям по безопасности, комфорту и экологичности. Закуплено 1 236 вагонов", - сообщили в компании. 

Сегодня парк национального перевозчика насчитывает свыше 2 100 пассажирских вагонов, в том числе 108 вагонов электропоездов.

"До 2030 года парк пополнится 537 пассажирскими вагонами нового поколения производства Stadler. В новых вагонах установлены системы кондиционирования, современные фильтры для обеззараживания и очистки воздуха. Они оснащены системой видеонаблюдения, пожаротушения, собственным пожарным шлангом и запасом воды. В каждом купе и коридорах установлены электрические розетки напряжением 220 вольт и USB-порты для зарядки мобильных телефонов", - заверили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".

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Сегодня, 16:53
240
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