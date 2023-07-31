Более 500 вагонов с кондиционерами закупит КТЖ

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На фоне жары в Казахстане и многочисленных жалоб пассажиров поездов на невыносимые условия поездок в КТЖ сообщили, когда граждане смогут путешествовать с комфортом, передаёт BaigeNews.kz.

"Для повышения комфорта пассажиров и улучшения сервиса АО "Пассажирские перевозки" ведёт поэтапную работу по обновлению вагонного парка. В течение 10 лет он обновился на 50 процентов вагонами, отвечающими современным международным требованиям по безопасности, комфорту и экологичности. Закуплено 1 236 вагонов", - сообщили в компании.

Сегодня парк национального перевозчика насчитывает свыше 2 100 пассажирских вагонов, в том числе 108 вагонов электропоездов.