Фото: astanatv.kz

Более 500 моделей военной техники собрал житель Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На создание бронетанковой армии времён Великой Отечественной войны у Марата Багаутдинова ушли десятки тысяч мельчайших деталей и 30 лет кропотливого труда. И теперь в коллекции советские, немецкие, английские, американские танки, пушки и самолёты, не считая тысяч фигурок солдат.

Некоторые стенды демонстрируют целые эпизоды и битвы. Все модели до мельчайших деталей - точные копии настоящих, говорит коллекционер. Для их создания он тщательно изучает историю военных лет, вникает в чертежи. Главная цель - донести до молодого поколения, какой ценой достигнута победа, и как важно беречь мир.

"У меня порядка 40 заготовок стоит, бронеавтомобили первой Мировой войны - Остин - английские броневики, которые к нам приходили. Материалы, есть готовые некоторые модели, а так полистирол, сначала холодильники разбирали старые, потом листы для лепки", - рассказал коллекционер Марат Багаутдинов.