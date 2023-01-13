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astanatv.kz Сегодня, 03:19
495
Сегодня, 03:19
495
Фото: astanatv.kz

Более 500 моделей военной техники собрал житель Уральска

Более 500 моделей военной техники собрал житель Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На создание бронетанковой армии времён Великой Отечественной войны у Марата Багаутдинова ушли десятки тысяч мельчайших деталей и 30 лет кропотливого труда. И теперь в коллекции советские, немецкие, английские, американские танки, пушки и самолёты, не считая тысяч фигурок солдат.

Некоторые стенды демонстрируют целые эпизоды и битвы. Все модели до мельчайших деталей - точные копии настоящих, говорит коллекционер. Для их создания он тщательно изучает историю военных лет, вникает в чертежи. Главная цель - донести до молодого поколения, какой ценой достигнута победа, и как важно беречь мир.

"У меня порядка 40 заготовок стоит, бронеавтомобили первой Мировой войны - Остин - английские броневики, которые к нам приходили. Материалы, есть готовые некоторые модели, а так полистирол, сначала холодильники разбирали старые, потом листы для лепки", - рассказал коллекционер Марат Багаутдинов.

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#коллекционер #Уральск
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:19
495
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