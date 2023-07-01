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  • Более 500 млн тенге похитили сотрудники акимата Талдыкоргана
depositphotos.com Сегодня, 16:54
419
Сегодня, 16:54
419
Фото: depositphotos.com

Более 500 млн тенге похитили сотрудники акимата Талдыкоргана

Прокуратурой области Жетісу задержаны подозреваемые в хищении бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

"Спецпрокурорами прокуратуры области Жетісу по подозрению в хищении государственных средств задержаны и водворены в ИВС бывший руководитель отдела строительства, два действующих сотрудника акимата Талдыкоргана, а также двое работников технического надзора", - говорится в сообщении.

Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве коттеджного городка в Талдыкоргане.

Установлено, что без фактического выполнения работ ими произведена оплата бюджетных средств подрядчику на сумму более 500 миллионов тенге.

"По данному факту по статье 189 части 4 пункта 2 УК (присвоение или растрата вверенного имущества) проводится досудебное расследование. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. В соответствии со статьёй 201 УПК остальные данные досудебного расследования разглашению не подлежат", - добавили в Генпрокуратуре.

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Сегодня, 16:54
419
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