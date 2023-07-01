Более 500 млн тенге похитили сотрудники акимата Талдыкоргана

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Прокуратурой области Жетісу задержаны подозреваемые в хищении бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

"Спецпрокурорами прокуратуры области Жетісу по подозрению в хищении государственных средств задержаны и водворены в ИВС бывший руководитель отдела строительства, два действующих сотрудника акимата Талдыкоргана, а также двое работников технического надзора", - говорится в сообщении.

Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве коттеджного городка в Талдыкоргане.

Установлено, что без фактического выполнения работ ими произведена оплата бюджетных средств подрядчику на сумму более 500 миллионов тенге.