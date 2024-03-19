Более 500 миллиардов тенге было выделено на программу "Ауыл - Ел Бесігі"
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За пять лет на реализацию программы "Ауыл - Ел Бесігі" было выделено 524 миллиарда тенге. Об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передаёт BaigeNews.kz.
"В 2019-2023 годах из республиканского бюджета по общей программе выделено 524 млрд тенге, реализовано более 5,4 тысяч проектов в 1,8 тысяч опорных и спутниковых селах. Это позволило построить и отремонтировать 578 объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 1,7 тысяч социальных объектов и более трех тысяч внутрипоселковых дорог. В рамках программы в текущем году из республиканского бюджета выделено 179 млрд тенге, планируется реализация 1,4 тысяч проектов в более чем 500 селах", - сказал вице-премьер.
Нурлан Байбазаров рассказал, что 16 сел Толебийского района Туркестанской области профинансированы из бюджета на 3,5 миллиардов тенге. В эти села привлечены частные инвестиции для реализации 40 проектов на сумму 21,2 миллиардов тенге.
"А по шести селам Жаксынского района Акмолинской области на один бюджетный тенге привлечено три тенге частных инвестиций. Также необходимо отметить важную роль индивидуальных предпринимателей, инвестирующих в развитие сельских территорий. В 2023 году предприниматели за счет собственных средств построили в сельской местности школы, санатории, детские сады, места отдыха и др. Министерством ежегодно проводится мониторинг средств, выделяемых на развитие инфраструктуры сел за счет всех источников. Так, в 2023 году из республиканского и местных бюджетов, а также из других источников направлено порядка один триллионтенге на развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, общественной и экологической безопасности. В текущем году на эти цели запланировано порядка 900 миллиардов тенге", - сказал Нурлан Байбазаров.
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