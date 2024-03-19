Более 500 миллиардов тенге было выделено на программу "Ауыл - Ел Бесігі"

За пять лет на реализацию программы "Ауыл - Ел Бесігі" было выделено 524 миллиарда тенге. Об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передаёт BaigeNews.kz.

"В 2019-2023 годах из республиканского бюджета по общей программе выделено 524 млрд тенге, реализовано более 5,4 тысяч проектов в 1,8 тысяч опорных и спутниковых селах. Это позволило построить и отремонтировать 578 объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 1,7 тысяч социальных объектов и более трех тысяч внутрипоселковых дорог. В рамках программы в текущем году из республиканского бюджета выделено 179 млрд тенге, планируется реализация 1,4 тысяч проектов в более чем 500 селах", - сказал вице-премьер.

Нурлан Байбазаров рассказал, что 16 сел Толебийского района Туркестанской области профинансированы из бюджета на 3,5 миллиардов тенге. В эти села привлечены частные инвестиции для реализации 40 проектов на сумму 21,2 миллиардов тенге.