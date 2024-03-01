Более 500 мероприятий пройдет в Казахстане в День благодарности

1 марта в День благодарности учреждениями культуры будет проведено 514 мероприятий. Казахстанцы смогут посетить благотворительные концерты, театрализованные представления и выставки, принять участие в различных акциях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

В столице сегодня состоится презентация первого в Казахстане мультинационального ансамбля песни и танца "BIRLIK". Творческий коллектив, созданный при "Қазақконцерте" имени Розы Баглановой, исполняет на профессиональном уровне танцы народов мира под живой инструментальный аккомпанемент. Знакомство молодого поколения казахстанцев с искусством и культурой разных национальностей направлено на укрепление в сознании граждан многонациональности и единства народа Казахстана как культурного кода нации.



В Алматы Государственный академический театр танца, Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова, Государственный ансамбль танца "Салтанат" и Ансамбль классической музыки "Камерата Казахстана" проведут благотворительные концерты.



В Шымкенте будут организованы мероприятия "Караван благодарности", "Алғыс party". Запланированы также тематические выставки и просветительские часы в библиотеках города.



В области Жетысу запустили акцию "Алғысым шексіз", в рамках которой всем жителям и гостям раздадут курт, считающийся символом праздника.



В Жамбылской области состоится республиканский айтыс акынов "Жамбыл - мое простое имя, народ - мое настоящее имя", в Восточно-Казахстанской области - праздничный концерт "Алғыс бәріңе – благодарность всем" с участием танцевального и фольклорно-этнографического ансамблей "Ақ босаға" и "Алтай".



Акции добра, тематические выставки, встречи и праздничные концерты пройдут и в области Абай.



Сотрудники районного Дома культуры "Бейнеу" Мангистауской области в День благодарности станут водителями "Бесплатного такси".