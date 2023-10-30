Более 500 казахстанцев прошли инновационное лечение для борьбы с псориазом

В Казахстане официально зарегистрированы 6 242 пациента с псориазом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Сообщается, что в Казахстане официально зарегистрированы 6 242 пациента с псориазом. Около 30% из них имеют среднюю и среднетяжелую формы заболевания.

С 2020 года лечение псориаза включено в перечень бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения и финансируются в рамках обязательного медицинского страхования. Пациенты бесплатно получают эффективную генно-инженерную биологическую терапию, которая позволяет убрать всю неприятную симптоматику заболевания: очистить кожу от проявлений псориаза, предотвратить прогрессирование повреждений суставов.

По инициативе врача-дерматовенеролога Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК Ольги Смирновой в Казахстане внедряют фотолечение для борьбы с псириазом. Уже более 500 казахстанцев воспользовались этим способом лечения. Лампы и кабины для фотолечения псориаза и витилиго появились в Алматы, Астане, Караганде, Шымкенте, полукабины - в Актау, Алматы, Шымкенте, локальные аппараты установлены в Астане, Атырау, Караганде, Кызылорде, Уральске, Шымкенте.