Более 500 человек стали жертвами циклона "Фредди" в Африке

Тропический шторм "Фредди", обрушившийся на юго-восточную Африку, унёс жизни как минимум 522 человек на Мадагаскаре, в Малави и Мозамбике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW. Сотни тысяч пострадали от проливных дождей, наводнений и оползней. Таковы официальные данные правительств этих стран.

Больше всего жертв в Малави, самой маленькой из трёх стран и одной из самых бедных в мире. Власти этой страны сообщают о 438 погибших. Ещё около 345 тысяч человек пострадали от проливных дождей, наводнений и оползней, которые принес с собой "Фредди". Десятки тысяч стали бездомными.

На юге страны объявлен режим чрезвычайного положения.

В Мозамбике, по словам президента страны Фелипе Ньюси, из-за шторма погибло не менее 67 человек. Правительство Мадагаскара оценивает минимальное количество жертв в 17 человек.