Более 500 человек эвакуировали на поездах в непогоду

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями с 13 по 14 января 2024 года эвакуировали более 500 пассажиров с заснеженных трасс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".

Отметим, в эти дни были введены ограничения на автомобильных трассах на участках Астана-Павлодар, Есиль-Атбасар и Кокшетау-Астана.

Пассажиры были перевезены следующими поездами: - №7501 по маршруту "Павлодар-Нур-Султан-1"; - №7507/7508 по маршруту "Нур-Султан-Нурлы жол-Кокшетау"; - №6829/6830 по маршруту "Нур-Султан-1-Кокшетау"; - №6803/6804 по маршруту "Нур-Султан-Нурлы жол-Атбасар"; - №7502 по маршруту "Нур-Султан-1 - Павлодар"; - №6832 по маршруту "Нур-Султан-1 – Ерейментау".

Несмотря на непогоду, движение пассажирских поездов не останавливается. Все структурные подразделения железной дороги обеспечивали безопасную перевозку пассажиров.