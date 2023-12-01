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Более 50 проституток задержали в Шымкенте

Сегодня, 16:39
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 16:39
Сегодня, 16:39
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Фото: Polisia.kz

Полицейские задержали более 50 проституток и двух сводниц в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что всех этих задержанных полицейские поставили на учёт в органы внутренних дел.

Отмечается, что трёх иностранок стражи порядка поместили в приёмник-распределитель.

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