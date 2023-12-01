Более 50 проституток задержали в Шымкенте

Полицейские задержали более 50 проституток и двух сводниц в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что всех этих задержанных полицейские поставили на учёт в органы внутренних дел.

Отмечается, что трёх иностранок стражи порядка поместили в приёмник-распределитель.