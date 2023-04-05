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Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области
На заседании коллегии прокуратуры области рассмотрены результаты анализа соблюдения законодательства в сфере госзакупок. Анализ показал, что были допущены нарушения законности в деятельности отдельных заказчиков и проявления пассивности в работе уполномоченных органов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
"Например, отделами жилищно-коммунального хозяйства Ордабасинского, Толебийского и Тюлькубасского районов неконкурентным способом, незаконно заключены договора госзакупок на сумму около 2 млрд. тенге (незаконно провели закупки из одного источника). По актам прокуроров устранены более 100 нарушений законности, отменены незаконные госзакупки на сумму свыше 7 млрд. тенге (неправильно выбран метод закупок, к участникам предъявлены необоснованные ттребования", - сообщили в Генпрокуратуре.
Всего мерами прокуроров к различным видам ответственности привлечено более 50 должностных лиц, взыскано свыше 15 миллионов тенге в госбюджет.
По итогам заседания коллегии государственным органам поручено усилить работу в данном направлении и строго соблюдать требования законодательства. Отмечено, что соблюдение законодательства о госзакупках на системном контроле органов прокуратуры, работа в этом направлении ведется постоянно.
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