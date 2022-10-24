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скриншот из видео Сегодня, 05:23
39
Фото: скриншот из видео

Более 50 автомобилей с флагами проехались по дорогам Алматы

Автопробег, посвященный Дню Республики, прошел в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Более 50 автомобилей из клуба автолюбителей с государственными флагами проехали по улицам города от ледового дворца Almaty Arena до Halyk Arena. Колонну автомашин сопровождали сотрудники дорожно-патрульной полиции города.

На парковочной зоне Halyk Arena был организован автофлешмоб. Из машин была выстроена цифра "25", символизирующая дату принятия Декларации о государственном суверенитете КазССР – 25 октября.

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#Алматы #День Республики #авто
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:23
39
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