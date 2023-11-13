Более 5 тысяч детей родились благодаря программе "Аңсаған сәби"

В результате реализации специальной программы "Аңсаған сәби", инициированной в 2021 году, у 8 тысяч женщин наступила беременность и благополучно родились на свет свыше 5000 малышей, сообщил вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник на XV Международном конгрессе Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины (КАРМ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на минздрав.

С начала программы, которая призвана помочь бездетным семейным парам обрести счастье материнства и отцовства, количество квот на ЭКО за счет системы социального медицинского страхования было увеличено в 7 раз и охватила процедурами ЭКО более 20 тысяч женщин.

"Мы будем продолжать ежегодно выполнять 7000 программ в рамках средств фонда обязательного социального медицинского страхования. Можно ожидать, что, проведя 21 тысячу программ, мы сможем надеяться на рождение еще большего количества детей. Это очень высокий показатель! Это значит, что тысячи бесплодных семей получат возможность принять участие в этой программе и стать родителями", - отметил президент Ассоциации репродуктивной медицины Казахстана Вячеслав Локшин.

"Мы говорим о персонифицированном подходе. Прежде чем брать женщину на ЭКО, нужно действительно быть уверенным, что наша программа и сама беременность не нанесут вреда её здоровью. Это сегодня в центре внимания", - сказал В.Локшин, обращаясь к участникам КАРМ.

Касаясь темы здоровья пациенток, главный внештатный онколог, глава КазНИИОР Диляра Кайдарова отметила роль программы сохранения фертильности для женщин с онкологическими заболеваниями. Это предполагает сотрудничество с клиниками ЭКО для криоконсервации половых клеток и эмбрионов до начала лечения.