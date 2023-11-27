Более 5 млрд тенге намеревались непрактично потратить в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу РК не допустило неэффективного и нерационального использования 5,1 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Агентство по финансовому мониторингу РК выявило два факта неэффективного и нерационального использования бюджетных средств.

В Кызылорде на очистку канала реки Сырдарья было выделено пять миллиардов тенге. Однако проект был разработан некачественно. В нём не учли, что после очистки русло реки из-за сильного течения и ветров снова заиливалось и запесочивалось. В дело вмешались сотрудники Департамента экономических расследований, и неосвоенные 3,7 миллиарда тенге были направлены акиматом на другие цели.

В посёлке Станционный близ Кокшетау планировали построить дом культуры на 160 мест за 1,4 миллиарда тенге, хотя изначально стоимость проекта составляла 910 миллионов тенге. При этом стоимость таких объектов в других более населённых пунктах значительно ниже. АФМ добился того, чтобы акимат расторгнет договор, а высвободившиеся средства направят на другие социально значимые проекты.