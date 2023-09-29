Более 48 кг золота и ювелирных изделий в тайнике везли в Казахстан

На границе с Жамбылской областью пресекли ввоз крупной партии золотых и ювелирных изделий, которые спрятали в тайнике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Военнослужащими Департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области пресечена попытка незаконного ввоза в Казахстан крупной партии ювелирных изделий из золота.

"Данный груз был обнаружен в тайнике автотранспорта. Предварительный вес изъятого составил более 48 килограммов", - сообщили в комитете.

По указанному факту проводятся проверочные мероприятия.