Более 48 кг золота и ювелирных изделий в тайнике везли в Казахстан
Сегодня, 10:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:22Сегодня, 10:22
257Фото: КНБ РК
На границе с Жамбылской областью пресекли ввоз крупной партии золотых и ювелирных изделий, которые спрятали в тайнике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
Военнослужащими Департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области пресечена попытка незаконного ввоза в Казахстан крупной партии ювелирных изделий из золота.
"Данный груз был обнаружен в тайнике автотранспорта. Предварительный вес изъятого составил более 48 килограммов", - сообщили в комитете.
По указанному факту проводятся проверочные мероприятия.
Самое читаемое
- Золотой день для Казахстана на Азиаде в Ханчжоу. Что осталось за кулисами
- Известную своей стрижкой полицейскую задержали за взятку
- Родители особенных детей в Астане заявили о нарушениях в работе инватакси
- Меня пугали, что буду сидеть, как Челах - обвиняемый в поджоге складов с боеприпасами в Жамбылской области
- Пожар на свадьбе в Ираке унёс жизни более ста человек, включая молодожёнов