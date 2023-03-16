Более 46 тысяч казахстанцев получили выплаты из фонда соцстрахования

Фото: gov.kz

На 1 марта 2023 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Госфонда социального страхования (ГФСС) составила 46,4 тысячи человек, при этом 16,5 тысячи гражданам выплата была назначена впервые именно в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.

В соответствии с действующим законодательством, уволенные сотрудники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счёт средств ГФСС в размере до 45 процентов от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо авторизоваться на портале eGov.kz; в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу"; заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав её ЭЦП; в течение одного дня центр занятости населения (ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии; если работа не найдена, в течение трёх рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Как сообщалось ранее, министерством труда и социальной защиты населения запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда. Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получение государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь всё можно сделать, имея только Интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счёт средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.