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  • Более 4500 младенцев за два года родились в казахстанских семьях с помощью ЭКО
Минздрав РК Сегодня, 18:11
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Сегодня, 18:11
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Фото: Минздрав РК

Более 4500 младенцев за два года родились в казахстанских семьях с помощью ЭКО

Бесплодный брак в Казахстане, как и во всем мире остается медико-социальной проблемой, решение которой будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране и повышению качества жизни пациентов, лишённых возможности иметь детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В Казахстане законодательно закреплено право пациентов, страдающих бесплодием, на получение медицинской помощи путем экстракорпорального оплодотворения ( ЭКО) в системе обязательного медицинского страхования (ОСМС).

С 2021 года в стране запущена специальная программа "Аңсаған сәби" с увеличением квот на ЭКО в 7 раз.

Ежегодно проводится распределение 7 000 квот на проведение ЭКО в разрезе регионов, с учетом количества женщин и мужчин фертильного возраста.

Фондом социального медицинского страхования (ФСМС) проведено размещение объемов услуг ЭКО в разрезе медицинских организаций. Госуслугу в рамках ОСМС предоставляют 19 клиник (из них 3 государственные, 16 частные).

Также, Министерством ежемесячно проводится мониторинг эффективности выполненных программ.

С начала реализации программы "Аңсаған сәби", за два последних года  ЭКО проведено более 19 000 женщинам, у более 7 000 женщин наступила беременность, родилось более 4 500 новорожденных в 3 800 семьях, 2 500 беременных женщин ждут рождения детей.

В этом году на 2023 год в разрезе регионов распределены все 7 000 квот.

"Мероприятия программы "Ансаган саби" предусмотрены в Национальном проекте "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", а также в проекте Концепции по охране материнства и детства в Республике Казахстан. Всё это дает возможность ежегодно обеспечивать максимальное количество подготовленных пациентов ЭКО в системе ОСМС до 2030 года. Казахстан в лечении бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий находится на одной из передовых позиций, в стране используются последние технологии в гинекологии, андрологии, генетике, эмбриологии, перинатологии. Однако, бесплодие является болезнью, которую часто можно предотвращать и, тем самым, уменьшать потребности в дорогостоящем лечении", — говорится в сообщении ведомства.

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Сегодня, 18:11
168
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