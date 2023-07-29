Более 4500 младенцев за два года родились в казахстанских семьях с помощью ЭКО

Фото: Минздрав РК

Бесплодный брак в Казахстане, как и во всем мире остается медико-социальной проблемой, решение которой будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране и повышению качества жизни пациентов, лишённых возможности иметь детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В Казахстане законодательно закреплено право пациентов, страдающих бесплодием, на получение медицинской помощи путем экстракорпорального оплодотворения ( ЭКО) в системе обязательного медицинского страхования (ОСМС).

С 2021 года в стране запущена специальная программа "Аңсаған сәби" с увеличением квот на ЭКО в 7 раз.

Ежегодно проводится распределение 7 000 квот на проведение ЭКО в разрезе регионов, с учетом количества женщин и мужчин фертильного возраста.

Фондом социального медицинского страхования (ФСМС) проведено размещение объемов услуг ЭКО в разрезе медицинских организаций. Госуслугу в рамках ОСМС предоставляют 19 клиник (из них 3 государственные, 16 частные).

Также, Министерством ежемесячно проводится мониторинг эффективности выполненных программ.

С начала реализации программы "Аңсаған сәби", за два последних года ЭКО проведено более 19 000 женщинам, у более 7 000 женщин наступила беременность, родилось более 4 500 новорожденных в 3 800 семьях, 2 500 беременных женщин ждут рождения детей.

В этом году на 2023 год в разрезе регионов распределены все 7 000 квот.